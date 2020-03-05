На залізничному вокзалі в Києві обіцяють нову зачистку МАФів

НА станції Київ-Пасажирській планують провести другу хвилю демонтажу МАФів.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "До кінця тижня Укрзалізниця розпочне другу масштабну хвилю демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу".

Деталі: В Укрзалізниці заявили, що минулого року ліквідували 10 кіосків на Вокзальній площі.

Тепер компанія планує знести 10 МАФів, розташованих на площі біля західного підземного переходу та ще 16 точок – у конкорсі, який з’єднує Центральний та Південний вокзали.

Під ліквідацію підпадають торговельні території, на які закінчився термін оренди, в тому числі точки продажу алкоголю на розлив.

В "Укрзалізниці" повідомили, що МАФи, які залишаться на вокзалі, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

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