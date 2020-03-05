МВФ надає $50 млрд країнам, які постраждали від коронавірусу

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Четвер, 5 березня 2020, 16:49

Міжнародний валютний фонд оголосив підтримку у розмірі 50 млрд доларів для країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.

Джерело: BBC із посиланням на МВФ

Дослівно: "МВФ заявив, що виділяє гроші, які допоможуть країнам із низькими та середніми доходами і слабкою системою охорони здоров'я протистояти епідемії".

Деталі: Надзвичайний захід пов’язаний з тим, що вірус швидко поширився за межами Китаю до більш ніж 70 країн.

Фонд заявив, що розповсюдження коронавірусу зробило неможливим посилення економічного зростання у 2020 році, а також уповільнило глобальне зростання виробництва до найнижчого рівня після фінансової кризи 2008 року.

Передісторія: 

  • Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більш як 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.
  • У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.

Теми: коронавірус Covid-2019 МВФ


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