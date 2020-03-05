МВФ надає $50 млрд країнам, які постраждали від коронавірусу
Міжнародний валютний фонд оголосив підтримку у розмірі 50 млрд доларів для країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.
Джерело: BBC із посиланням на МВФ
Дослівно: "МВФ заявив, що виділяє гроші, які допоможуть країнам із низькими та середніми доходами і слабкою системою охорони здоров'я протистояти епідемії".
Деталі: Надзвичайний захід пов’язаний з тим, що вірус швидко поширився за межами Китаю до більш ніж 70 країн.
Фонд заявив, що розповсюдження коронавірусу зробило неможливим посилення економічного зростання у 2020 році, а також уповільнило глобальне зростання виробництва до найнижчого рівня після фінансової кризи 2008 року.
Передісторія:
- Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більш як 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.
- У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.