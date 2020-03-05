Зеленський про обмін полоненими: Ми передали список з 200 осіб, деякі могли вже померти

Українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.

Джерело: Президент України Володимир Зеленський в інтрев’ю турецькому телевізійному каналу "ТРТ", яке цитує пресслужба ОП.

Пряма мова: "Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього.

Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями".

Деталі: Зеленський також розказав турецькому телебаченню, що зараз триває обговорення з Росією питання прав кримських татар, які перебувають на території окупованого Криму.

За його словами, найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

Зеленський заявив, що під час зустрічі у Нормандському форматі він порушував питання Криму, але "всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі".

Він додав, що "Крим для нас – стратегічне питання".