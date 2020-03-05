Шмигаль: Медреформа буде завершена

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Четвер, 5 березня 2020, 23:43

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що новий уряд не планує згортати медичну реформу розпочату Уляною Супрун

Джерело: Шмигаль в ефірі шоу "Право на владу"

Пряма мова: "Ми пройшли доволі великий шлях. Ми знаходимось согодні процентів на 80 від завершення цієї реформи і отримання результату. Тому розворот.. коли ми перепливаємо річку і проплили 80% вже до берега і приймати рішення розвертатись назад, чи допливти до кінця, подолати цих 20 % які лишилось. Звичайно треба завершувати реформу"

Деталі: Шмигаль зазначив, що наразі питання не у тому, чи продовжувати реформу, а як її продовжувати. Він зазначив, що має спільне бачення цього процесу із новим міністром охорони  здоров’я Іллею Ємцем.

Сам Ємець заявив, що медична система має бути реформована. Він зазначив, що розпочату реформу вже не зупинити.

Новий глава МОЗ заявив, що він має здійснити еволюцію реформи, щоб нею були задоволені і лікарі, і пацієнти. Він запевнив, що Національна служба здоров’я не буде скасована, але буде змінена.

Читайте також: Медреформа 2020: чого чекати усім лікарям, лікарням і пацієнтам 

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Українська правда
Теми: медицина реформи Шмигаль Ємець


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