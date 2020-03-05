Продаж землі іноземцям має вирішуватися лише на референдумі – Шмигаль

Можливість продажу землі іноземцям повинна вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Шмигаля: "Можливість продажу землі іноземцям або іноземним компаніям повинна вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі".

Деталі: Також прем'єр зазначив, що українці повинні мати право, а не обов’язок, продавати землю.

Нагадаємо: Між першим і другим читанням законопроєкту про запуск ринку землі, як про це заявив президент Володимир Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.