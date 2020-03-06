Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє "слуг народу" внесли в Раду законопроєкт про зміни для НАБУ

П'ятниця, 6 березня 2020, 07:30
Ситник наступний?

Народні депутати "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Текст законопроєкту №3180 "Про Національне антикорупційне бюро України" (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України) наразі відсутній.

Що передувало: 5 березня Верховна Рада  263 голосами відправила у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Висловлювались думки, що наступним команда влади може взятися за керівника НАБУ Артема Ситника.

Для цього нібито планується змінити законодавство, адже законних підстав звільняти директора НАБУ у парламенту немає.

Знати більше: Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУСлуга народуВерховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: