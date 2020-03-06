Двоє "слуг народу" внесли в Раду законопроєкт про зміни для НАБУ

Народні депутати "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Текст законопроєкту №3180 "Про Національне антикорупційне бюро України" (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України) наразі відсутній.

Що передувало: 5 березня Верховна Рада 263 голосами відправила у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Висловлювались думки, що наступним команда влади може взятися за керівника НАБУ Артема Ситника.

Для цього нібито планується змінити законодавство, адже законних підстав звільняти директора НАБУ у парламенту немає.

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