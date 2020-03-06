Потяг метро Києва зняли з лінії через вибух петарди

У метрополітені Києва один потяг відправили в депо через вибух петарди.

Джерело: столичний метрополітен, речниця метро Києва Наталка Макогон у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна". Поїзд знято в депо, працюють правоохоронці".

Деталі: Метрополітенівці водночас скажуть, що підземка працює у звичайному режимі.

Речниця метрополітену Наталка Макогон пояснила УП, що потерпілих та пошкоджень немає.

Пряма мова: "Наступним поїздом пасажири поїхали в звичайному режимі. Правоохоронці ведуть свої слідчі дії. Постраждалих немає, пошкоджень у вагоні немає".