Депутат ОПЗЖ зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів на коронавірус

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П'ятниця, 6 березня 2020, 12:30

Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, текст якого зараз прихований, однак в ЗМІ зберігся його скрін. У ньому депутат повідомив, що мав зустріч з французьким колегою.

"Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної  асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

Як стало відомо, 68-річний Жан-Люк Рейтцер, депутат партії "Республіканці" з Ельзасу, був госпіталізований у четвер з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання.

"Депутат перебуває у реанімації, його стан вважається серйозним", - повідомив французький парламент у своїй заяві.

Рейтцер востаннє був присутній на парламентському засіданні 25 лютого, але цього тижня не відвідував парламент.

У французькому парламенті почали внутрішнє розслідування, аби встановити, хто контактував з інфікованим депутатом. Крім того, депутатів та співробітників, які мали із ним тісний контакт у період з 24 по 28 лютого, попередили про зараження колеги у четвер ввечері.

68-річний депутат, ймовірно, заразився на євангельському мітингу в ельзаському місті Мюлуз, у якому брали участь 2500 людей, пише Le Monde.

Теми: коронавірус Франція


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