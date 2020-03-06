Експрокурор Києва, упійманий на $150 тисячах хабаря, 4 роки уникає покарання і розкошує

Колишньому прокурору Подільського району Києва Сергію Нечипоренку, якого спіймали на хабарі у $150 тисяч, четвертий рік уникає покарання, йому вдалося зняти або уникнути арешту більшої частини земельних ділянок, автомобілів та нерухомого майна.

Джерело: розслідування програми "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Справа затриманого на хабарі експрокурора Шевченківського та Подільського районів Києва Сергія Нечипоренка протягом 4 років перебуває у судах.

Проаналізувавши справу, журналісти виявили, що йому досі вдається уникати покарання: він вільно пересувається світом, йому повернули закордонний паспорт та зменшили заставу в 15 разів.

Дослівно: "Нечипоренко досі не отримав вирок та вільно подорожує світом, а також вивів з-під арешту численне елітне рухоме та нерухоме майно в Україні, переписавши його на дружину Ірину Орехову, з якою він розлучився за два тижні після затримання".

Деталі: За період прокурорської служби і після неї родина Сергія Нечипоренка ставала власницею елітного майна в Україні та автопарку дорогих авто.

Зокрема, родина Нечипоренка придбала будинок площею 250 кв м у с.Халеп'я на Київщині зі штучним озером, тенісним кортом та басейном. Також подружжя стало власниками чотирикімнатної квартири у житловому комплексі "Петропавлівський" у передмісті Києва та офісних приміщень у центрі столиці.

Після відходу з держслужби в результаті люстрації Нечипоренко з дружиною продовжили купувати елітне майно: у 2015 р. Орехова придбала у с.Лісники Київської області земельну ділянку під двоповерховою недобудовою та будинок поблизу Києва, у Петропавлівській Борщагівці – на майже 300 кв м, з будинком охорони та басейном.

У трьох містах Болгарії родина Нечипоренків має низку елітного майна: у Бургасі – квартирe та паркомісце, записані на тещу експрокурора Галину Орехову. У Святий Власі вона ж стала власницею ще двох апартаментів. Після затримання Нечипоренка його вже формально ексдружина придбала квартиру у тому ж будинку, де й мати.

У м.Софія журналісти також розшукали нерухомість сім’ї експрокурора – квартиру та паркомісце, власницею яких теща прокурора Галина Орехова стала за місяць до затримання Нечипоренка. За це майно вона заплатила понад 5 мільйонів гривень.



За даними джерел "Схем" у податковій, офіційних доходів самого Нечипоренка, його тещі та дружини не вистачило би для придбання цієї нерухомості.

Також, як з’ясували ЗМІ, старший син Нечипоренка здобував освіту у приватних школах Великої Британії у передмісті Лондона. За даними журналістів, один семестр у приватній школі-пансіонаті Hurtwood House коштував понад півмільйона гривень.

Як зазначають "Схеми", рішення у справі Нечипоренка ухвалювалися у Шевченківському та Печерському судах.

Дослівно: "Печерський першим розпочав накладати арешти на майно, у Шевченківському справа слухається вже понад три роки".

"У Печерському, де накладали та знімали арешти з майна, систематично не викликались прокурори або навпаки - вони самі не приходили. Причини затягування слухання справи у Шевченківському суді аналогічні – хворіли судді та не приходили прокурори. Також там досі не допитали жодного свідка".

Сергія Нечипоренка пов'язували з родиною екснардепа від "Партії регіонів" Сергія Ківалова та називали його зятем, однак сам Ківалов це спростовував.

Нагадаємо,