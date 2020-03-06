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Кияни можуть відмовитись від опалення, щоб не переплачувати – КМДА

П'ятниця, 6 березня 2020, 12:09
Кияни можуть відмовитись від опалення, щоб не переплачувати – КМДА

Мешканці багатоповерхівок Києва вже зараз можуть подати заявки на відключення від тепла, щоб не переплачувати.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Пряма мова: "Найголовніше – дійти консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не сплачувати зайвого, ми таку можливість даємо. Ініціативна група у складі не менш як трьох осіб має ініціювати та провести збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75% мешканців (рахується за площею квартир)".

Деталі: Пантелєєв додав: якщо одразу всіх сусідів не вдалося зібрати на збори, то можна обійти сусідів і зібрати підписи, а протокол так само направити до теплопостачальної організації – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" або іншої.

За словами заступника мера, "Київтеплоенерго" також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, аби не підвищувати тарифи для споживачів.

Для довідки: За законом, орган місцевої влади може прийняти рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

Українська правда
Теми: КиївопаленняЖКГ
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