Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

БМП підірвалася на міні на Донбасі: один боєць загинув, трьох поранено

П'ятниця, 6 березня 2020, 12:58
Ілюстративне фото

На Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, один український військовий загинув, троє поранені.

Джерело: пресслужба штабу ООС

Дослівно: "6 березня поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям".

Деталі: Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми. Усіх постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Командування об'єднаних сил висловило глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: