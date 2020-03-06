БМП підірвалася на міні на Донбасі: один боєць загинув, трьох поранено

На Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, один український військовий загинув, троє поранені.

Джерело: пресслужба штабу ООС

Дослівно: "6 березня поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям".

Деталі: Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми. Усіх постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Командування об'єднаних сил висловило глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.