БМП підірвалася на міні на Донбасі: один боєць загинув, трьох поранено

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П'ятниця, 6 березня 2020, 13:58
Ілюстративне фото

На Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, один український військовий загинув, троє поранені.

Джерело: пресслужба штабу ООС

Дослівно: "6 березня поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям".

Деталі: Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми. Усіх постраждалих оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Командування об'єднаних сил висловило глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.

Теми: Донбас війна


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