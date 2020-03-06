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Зеленський подивився нові вагони для потягів і поговорив про зади

П'ятниця, 6 березня 2020, 13:03
Зеленський подивився нові вагони для потягів і поговорив про зади

Президент Володимир Зеленський оглянув нові вагони потягів для міжнародного сполучення на Крюківському вагонобудівному заводі і пожартував з керівництвом заводу про зади.

Джерело: відео Офісу президента у Facebook

Пряма мова директора КВБЗ Максима Крамаренка: "Вагон відповідає європейським вимогам, якщо говорити про габарит для країн СНГ, то вагон (у тому випадку, – ред.) ширший".

Пряма мова голови наглядової ради – президента заводу Володимира Приходька: "Це ви побачите. Це у нас тут такі вагони, тому що це у нас європейський габарит. Тут з хорошим добротним задом не викрутишся".

Пряма мова Зеленського: "Та що – в нас в Україні зади нормальні".

Пряма мова Крамаренка: "У нас з цим добре, так".

Пряма мова Приходька: "Вагон європейського розміру не дуже підходящий". 

Деталі: Зеленському показали, як виглядають нові вагони, як вони можуть перетворюватися на спальні вагони тощо.    

На брифінгу Зеленський зобов’язав міністра інфраструктури Владислава Криклія закупити у Крюківського вагонобудівного заводу три дизель-потяги і 70-90 пасажирських вагонів.

Українська правда

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Теми: Зеленськийзалізниця
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