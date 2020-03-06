Глобальне потепління в Україні швидше, ніж в усьому світі

3608 переглядів
П'ятниця, 6 березня 2020, 14:48

Середня температура взимку була +2С, що перевищує кліматичну норму на 6 градусів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "В Україні метеорологічної зими не було. Середня температура за сезон склала +2,00С. Вона перевищує кліматичну норму на 6,00С. Це підтверджує, що глобальне потепління в Україні, нажаль, йде швидше, ніж загалом у світі".

Деталі: В обсерваторії вказали, що згідно із даними Служби змін клімату Коперника, в період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура у світі на 3,4 градуса перевищувала середні температурні показники в період 1981-2010 років.

Крім того, ця зима виявилася на 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015-2016 років, якій належав попередній температурний рекорд.

Водночас в обсерваторії повідомили, що в ніч на п’ятницю у Києві виявилось найтепліше за 140 років.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Синоптики розповіли, якою буде погода у Міжнародний день боротьби за права жінок 6 березня 2020, 02:35
В Україну насувається справжнє весняне тепло 5 березня 2020, 08:46
Весна почала свою серію температурних рекордів у Києві 4 березня 2020, 13:35
Усі новини
Головні новини
Зеленський озвучив плани щодо обміну полоненими з РФ
БМП підірвалася на міні на Донбасі: один боєць загинув, трьох поранено
Депутат ОПЗЖ зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів на коронавірус
Представництво Зеленського в АРК: Жодної води до Криму до повної деокупації
Усі новини
Медицина

Що потрібно знати про електронний лікарняний

Фото

13 фото, які доводять, як класно можуть виглядати повні жінки

інтерв'ю

Переможці Нацвідбору GO_A: Зіркову хворобу точно не підхопимо