Глобальне потепління в Україні швидше, ніж в усьому світі

Середня температура взимку була +2С, що перевищує кліматичну норму на 6 градусів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "В Україні метеорологічної зими не було. Середня температура за сезон склала +2,00С. Вона перевищує кліматичну норму на 6,00С. Це підтверджує, що глобальне потепління в Україні, нажаль, йде швидше, ніж загалом у світі".

Деталі: В обсерваторії вказали, що згідно із даними Служби змін клімату Коперника, в період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура у світі на 3,4 градуса перевищувала середні температурні показники в період 1981-2010 років.

Крім того, ця зима виявилася на 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015-2016 років, якій належав попередній температурний рекорд.

Водночас в обсерваторії повідомили, що в ніч на п’ятницю у Києві виявилось найтепліше за 140 років.