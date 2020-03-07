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Ракета компанії SpaceX стартує до МКС

Субота, 7 березня 2020, 02:10
Ракета компанії SpaceX стартує до МКС

Ракета-носій Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Cargo Dragon американської компанії SpaceX стартує до Міжнародної космічної станції.

Джерело: трансляція запуску на каналі SpaceX, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 20-й за рахунком запуск Cargo Dragon до МКС в рамках комерційного контракту між NASA і SpaceX планується здійснити з мису Канаверал (штат Флорида) в суботу о 6:50 за київським часом (11:50 pm EST, or 4:50 UTC on Saturday, March 7)

Через дві хвилини після старту від ракети-носія Falcon 9 повинна відокремитися перша багаторазова ступінь, яка, як передбачається, потім повернеться в точку старту. Вона вже використовувалася в ході запуску в грудні 2019 року.

Це буде вже третій політ цього корабля Cargo Dragon до МКС. Раніше він вже двічі побував в космосі - в лютому 2017 року і грудні 2018 року.

Cargo Dragon повинен доставити на МКС більше двох тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

Стиковка корабля з МКС запланована на 9 березня.

Cargo Dragon буде перебувати в складі МКС близько чотирьох тижнів. Потім корабель доставить на Землю результати експериментів загальною вагою понад 1800 кілограмів.

Нагадаємо:

  • Компанія Ілона Маска SpaceX провела останнє випробування ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon і готова до свого першого польоту з екіпажем NASA.

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"Українська правда" у Threads

Теми: космосСША
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