Трамп призначив нового голову апарату Білого дому
Субота, 7 березня 2020, 04:15
Президент США Дональд Трамп повідомив, що новим главою апарату Білого дому стане конгресмен Марк Медоуз.
Джерело: Twitter Трампа
Пряма мова: "Я радий оголосити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працював з Марком, і відносини дуже добрі".
Деталі: Медоуз став четвертим головою апарату президента Трампа з моменту його вступу на посаду в січні 2017 року.
Колишній в.о. глави апарату Мік Малван відтепер стане спеціальним посланником США з Північної Ірландії.