Трамп призначив нового голову апарату Білого дому

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Субота, 7 березня 2020, 05:15

Президент США Дональд Трамп повідомив, що новим главою апарату Білого дому стане конгресмен Марк Медоуз. 

Джерело: Twitter Трампа

Пряма мова: "Я радий оголосити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працював з Марком, і відносини дуже добрі".

Деталі: Медоуз став четвертим головою апарату президента Трампа з моменту його вступу на посаду в січні 2017 року.

В.о. глави апарату Мік Малван відтепер стане спеціальним посланником США з Північної Ірландії.

Теми: США Трамп


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