Трамп призначив нового голову апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп повідомив, що новим главою апарату Білого дому стане конгресмен Марк Медоуз.

Джерело: Twitter Трампа

Пряма мова: "Я радий оголосити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працював з Марком, і відносини дуже добрі".

Деталі: Медоуз став четвертим головою апарату президента Трампа з моменту його вступу на посаду в січні 2017 року.

Колишній в.о. глави апарату Мік Малван відтепер стане спеціальним посланником США з Північної Ірландії.