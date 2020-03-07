У Києві в маршрутці чоловік побив поліцейську, бо відмовила в залицянні

У маршрутці "Київ-Бровари" на території столиці у п'ятницю чоловік напав на дівчину-поліцейську за те, що відмовила у його "залицянні".

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Працівник поліції поверталась з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч неї сів невідомий чоловік і поводив себе грубо та нав’язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює в поліції і попрохала, щоб той не чіплявся.

Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти. Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, в якої була носова кровотеча, надали посильну допомогу".

Деталі: На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

За розбійний напад на працівника поліції Київщини столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.

Нападником виявився житель Броварів, який неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області Андрія Нєбитова зі скаргами на свою колишню дружину, яка нібито систематично разом з сином його лупцюють битою, вимагав притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Однак, стверджують у поліції, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження такі заяви не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

Як з’ясувалося, чоловік намовляв спеціально на свою ексдружину та сина, вимагав проведення судово-медичної експертизи, а сам неодноразово піднімав на них руку. В подальшому дане кримінальне провадження поліція направила з обвинувальним актом до суду. Наразі тривають судові засідання.