Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві в маршрутці чоловік побив поліцейську, бо відмовила в залицянні

Субота, 7 березня 2020, 08:17
У Києві в маршрутці чоловік побив поліцейську, бо відмовила в залицянні

У маршрутці "Київ-Бровари" на території столиці у п'ятницю чоловік напав на дівчину-поліцейську за те, що відмовила у його "залицянні".

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Працівник поліції поверталась з Головного управління поліції в Київській області, де брала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч неї сів невідомий чоловік і поводив себе грубо та нав’язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює в поліції і попрохала, щоб той не чіплявся.

Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти. Однак небайдужі пасажири його затримали, а молодій жінці, в якої була носова кровотеча, надали посильну допомогу".

Деталі: На місце події оперативно прибули столичні працівники поліції і затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України.

За розбійний напад на працівника поліції Київщини столичними правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст. 187  Кримінального кодексу України.

Нападником виявився житель Броварів, який неодноразово приходив на прийом громадян до керівника поліції області Андрія Нєбитова зі скаргами на свою колишню дружину, яка нібито систематично разом з сином його лупцюють битою, вимагав притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Однак, стверджують у поліції, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження такі заяви не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

Як з’ясувалося, чоловік намовляв спеціально на свою ексдружину та сина, вимагав проведення судово-медичної експертизи, а сам неодноразово піднімав на них руку. В подальшому дане кримінальне провадження поліція направила з обвинувальним актом до суду. Наразі тривають судові засідання.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціянападКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: