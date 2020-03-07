На Мальті виявили перший випадок коронавірусу - у дитини

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Субота, 7 березня 2020, 14:39

На Мальті 12-річна дівчинка отримала позитивний результат на коронавірус після повернення з Рима.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Malta Today.

Досі Мальта була однією з небагатьох європейських країн, де новий коронавірус ще не виявили.

Дівчинка повернулася на Мальту з Риму разом з батьками і сестрою у вівторок,і відразу ж після повернення вся сім'я вирушила на карантин.

У четвер у дівчинки з'явилися симптоми, пов'язані з коронавірусом. Органи охорони здоров'я були попереджені і негайно провели обстеження дівчинки, яке дало позитивний результат.

Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія – станом на 6 березня там зафіксували 197 смертей і майже 4 тисячі заражень.

Теми: коронавірус


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