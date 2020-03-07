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У лідера керівної партії Італії підтвердили коронавірус

Субота, 7 березня 2020, 14:06
У лідера керівної партії Італії підтвердили коронавірус

У Ніколи Дзінгаретті, лідера Демократичної партії Італії, яка входить у керівну коаліцію, підтвердили коронавірус.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Лікарі сказали, що у мене позитивний результат на Covid19 . Я в порядку, але доведеться залишитися вдома на кілька днів. Звідси я буду продовжувати стежити за роботою, яку належить зробити. Тримаймося і до швидкої зустрічі" - заявив Дзінгаретті.

Дзінгаретті також є президентом столичної області Лаціо.

Раніше випадки зараження коронавірусом виявлялися серед представників владних структур північної області Ломбардія. Так, захворювання підтвердилося у радника з питань економічного розвитку Ломбардії і у префектів Бергамо і Брешії.

Серед європейських країн Італія є найбільш постраждалою від коронавірусу – станом на 6 березня там зафіксували 197 смертей і майже 4 тисячі заражень.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІталія
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