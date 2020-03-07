Зеленський: Людям треба дати впевненість, що ЄС чекає на Україну

Президент Володимир Зеленський вважає, що українцям необхідно бачити чіткі європейські перспективи держави.

Джерело: інтерв'ю Зеленського The Guardian, опубліковане в суботу

Пряма мова: "Ми повинні дати людям впевненість у тому, що Європейський Союз чекає на Україну".

"Люди дійсно не вірять у слова. Вірніше, люди вірять у слова тільки протягом якогось часу. Потім вони починають шукати дій".

Деталі: За словами президента, канцлер Німеччини Ангела Меркель це розуміє. Він також стверджує, що встановив теплі відносини з президентом Франції Еммануелем Макроном, хоча й побоюється недавніх згадок президента Франції про необхідність більш теплих відносин із Москвою.

Зеленський зазначив, що з України було дивним досвідом спостерігати за Brexit.

Пряма мова: "Це схоже на те, як група людей за столом проводить хороший вечір разом. Якщо хтось не хоче сидіти за столом, він обов'язково зіпсує вечірку... А потім за дверима стоять люди, дзвонять у дверний дзвінок, стукають, і через вічко їм кажуть: "Так, ви можете приєднатися, але повертайтеся наступного разу!", і вони все ще стукають зовні, коли вечірка закінчена".

Деталі: Президент також зазначив, що йому "важко чути" про те, що його запрошення до Білого дому все ще готується.

Пряма мова: "Мені сказали, що воно готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустріч".