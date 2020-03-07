Україна взяла "срібло" у чоловічій естафеті з біатлону на етапі Кубка світу

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Субота, 7 березня 2020, 19:30

Українські біатлоністи вибороли срібні медалі у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто (Чехія).

Етап КС проходив за порожніх трибун через рішення чеської влади обмежити присутність уболівальників через коронавірус.

Першим за українську команду біг Артем Прима, який вже на четвертій позицій віддав естафету Сергію Семенову.

На своєму етапі Семенов підняв збірну на третю позицію.

Найбільші побоювання були щодо Руслана Ткаленка, який однак не підвів, і хоча віддав естафету сьомим, проте з мінімальним відставанням.

Розв'язка гонки відбулася на останній стрільбі стоячи, перед якою на п'єдестал претендували аж п'ять команд.

Дмитро Підручний, який завершував естафету, попри один промах, зумів вийти зі стрільби другим, і зберіг позицію збірної до фінішу.

Першими у гонці стали норвежці (0+5)  1:10:25,3), третіми - збірна Швеції (1+8)  +43,3). 

 

 

 
дані з сайту biathlon.com.ua

Євген Будерацький, УП
Теми: біатлон спорт Україна


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