Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр-ліга. Динамо перемагає Олександрію і повертається на друге місце

Субота, 7 березня 2020, 19:59
Прем'єр-ліга. Динамо перемагає Олександрію і повертається на друге місце

Київське "Динамо" у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги на виїзді з рахунком 3:1 переграло "Олександрію".

Після цього виграшу, а також поразки "Зорі" у грі з "Десною" столичний клуб повернувся на другу позицію у турнірній таблиці.

У першому таймі в грі із "Олександрією" на полі була в цілому рівна гра, але гостріше в атаці були кияни. На 21-й хвилині класний удар Беньяміна Вербича парирував воротар господарів Юрій Паньків. На 45-й хвилині після пасу Віталія Миколенка Артем Шабанов пробив Паньківа - 1:0.

На 48-й хвилині за друге попередження був вилучений Олексій Довгий. На 53-й хвилині вже був момент в "Олександрії". Після удару Максима Задираки реакцію продемонстрував Георгій Бущан.

На 58-й хвилині рахунок стає 2:0. Після пасу від Володимира Шепелєва Віталій Буяльский ударом головою робить рахунок 2:0.

Через три хвилини "Олександрія" відіграла один м'яч. За небезпечну гру у власній штрафній Сергія Сидорчука рефері ставить пенальті у ворота динамівців. З 11-ти метрів Дмитро Гречишкін пробив без шансів для Бущана - 2:1. На 65-й хвилині суддя міг легко ставити ще один пенальті у ворота "Динамо" за фол на Сітало, але, очевидно, вирішив, що два пенальті за п'ять хвилин -  забагато для "Олександрії".

На 85-й хвилині остаточний рахунок в грі встановив Віталій Миколенко, який зіграв на добивання - 3:1.

В інших двох матчах дня "Ворскла" з мінімальним рахунком перемогла "Олімпік", а "Десна" здолала "Зорю".

 

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: