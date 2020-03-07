Прем'єр-ліга. Динамо перемагає Олександрію і повертається на друге місце

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Субота, 7 березня 2020, 20:59

Київське "Динамо" у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги на виїзді з рахунком 3:1 переграло "Олександрію".

Після цього виграшу, а також поразки "Зорі" у грі з "Десною" столичний клуб повернувся на другу позицію у турнірній таблиці.

У першому таймі в грі із "Олександрією" на полі була в цілому рівна гра, але гостріше в атаці були кияни. На 21-й хвилині класний удар Беньяміна Вербича парирував воротар господарів Юрій Паньків. На 45-й хвилині після пасу Віталія Миколенка Артем Шабанов пробив Паньківа - 1:0.

На 48-й хвилині за друге попередження був вилучений Олексій Довгий. На 53-й хвилині вже був момент в "Олександрії". Після удару Максима Задираки реакцію продемонстрував Георгій Бущан.

На 58-й хвилині рахунок стає 2:0. Після пасу від Володимира Шепелєва Віталій Буяльский ударом головою робить рахунок 2:0.

Через три хвилини "Олександрія" відіграла один м'яч. За небезпечну гру у власній штрафній Сергія Сидорчука рефері ставить пенальті у ворота динамівців. З 11-ти метрів Дмитро Гречишкін пробив без шансів для Бущана - 2:1. На 65-й хвилині суддя міг легко ставити ще один пенальті у ворота "Динамо" за фол на Сітало, але, очевидно, вирішив, що два пенальті за п'ять хвилин -  забагато для "Олександрії".

На 85-й хвилині остаточний рахунок в грі встановив Віталій Миколенко, який зіграв на добивання - 3:1.

В інших двох матчах дня "Ворскла" з мінімальним рахунком перемогла "Олімпік", а "Десна" здолала "Зорю".

 

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол спорт


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