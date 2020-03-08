У Японії зник український спортсмен
Неділя, 8 березня 2020, 00:17
У Японії розшукують українського бігуна і тренера з лижного спорту Олексія Борисенка.
Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, Facebook спортсмена
Пряма мова: "Наше посольство активно займається. Підключили усіх кого можна"
Деталі: Спортсмен поїхав до Японії, щоб взяти участь у марафоні, але змагання були скасовані через коронавірус. За однією з версій, він міг відправитись на гору Фудзі.
На сторінці Олексія в соцмережі користувачі повідомили, що в Японії вже зібрали групу приватних альпіністів, яка готова вийти на пошуки.