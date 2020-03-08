У Японії зник український спортсмен

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Неділя, 8 березня 2020, 01:17

У Японії розшукують українського бігуна і тренера з лижного спорту Олексія Борисенка. 

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, Facebook спортсмена

Пряма мова: "Наше посольство активно займається. Підключили усіх кого можна"

Деталі: Спортсмен поїхав до Японії, щоб взяти участь у марафоні, але змагання були скасовані через коронавірус. За однією з версій, він міг відправитись на гору Фудзі.

На сторінці Олексія в соцмережі користувачі повідомили, що в Японії вже зібрали групу приватних альпіністів, яка готова вийти на пошуки. 

Теми: Японія поліція


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