Італія закриє на карантин 12 провінцій

Через коронавирус COVID-19 уряд Італії ухвалив рішення закрити на в'їзд і виїзд 12 провінцій країни.

Джерело: La Repubblica

Деталі: На карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закриють провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

У всіх цих провінціях будуть закриті школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п'ятниці.

Лікарям до 3 квітня заборонять брати відпустки.

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