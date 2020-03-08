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Італія закриє на карантин 12 провінцій

Неділя, 8 березня 2020, 02:33
Італія закриє на карантин 12 провінцій

Через коронавирус COVID-19 уряд Італії ухвалив рішення закрити на в'їзд і виїзд 12 провінцій країни.

Джерело:  La Repubblica

Деталі: На карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закриють провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

У всіх цих провінціях будуть закриті школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п'ятниці. 

Лікарям до 3 квітня заборонять брати відпустки.

Нагадаємо: 

  • В Італії за добу виявили 778 нових хворих. Всього в країні на COVID-19 захворіли 3858 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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