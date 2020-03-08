Італія закриє на карантин 12 провінцій
Через коронавирус COVID-19 уряд Італії ухвалив рішення закрити на в'їзд і виїзд 12 провінцій країни.
Джерело: La Repubblica
Деталі: На карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закриють провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.
У всіх цих провінціях будуть закриті школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п'ятниці.
Лікарям до 3 квітня заборонять брати відпустки.
Нагадаємо:
- В Італії за добу виявили 778 нових хворих. Всього в країні на COVID-19 захворіли 3858 осіб.