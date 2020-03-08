Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

16 млн людей на карантині: Італія закрила Ломбардію і ще 14 провінцій

Неділя, 8 березня 2020, 09:04
16 млн людей на карантині: Італія закрила Ломбардію і ще 14 провінцій

Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте заявив, що щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Обмеження стосуються Ломбардії та 14 провінцій у регіонах Венето, Емілія Романья, П'ємонт, Марке, які найбільше уражені коронавірусною інфекцією.

До початку квітня призупинено проведення весіль та похоронів (мається на увазі присутність багатьох людей на похоронах), а також релігійні та культурні заходи.

Кінотеатри, нічні клуби, спортзали, басейни, музеї та гірськолижні курорти закриті. Ресторани та кафе можуть відкриватися між 06:00 та 18:00, але клієнти повинні сидіти не менше метра один від одного.

Людям сказали залишатися вдома якнайбільше часу, а тим, хто порушує карантин, може загрожувати три місяці в'язниці.

Заходи стосуються всієї Ломбардії і районів Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро і Урбіно, Алессандрія, Асті, Новара, Вербано-Кузо-Оссола, Верчеллі, Падуя, Тревізо і Венеція.

За даними Corriera dela Serra, прем’єр пояснив, що це не "абсолютна заборона", "все не зупиняється", поїзди та літаки не зупиняються: можна буде переміщатися на роботу або з надзвичайних ситуацій та за станом здоров'я.

Але поліція зможе зупинити громадян і запитати їх, чому вони переїжджають з території, де збільшення випадків зараження призвели до введення надзвичайних заходів.

"Я беру на себе політичну відповідальність за рішення, які приймаються в ці години: Ми це зробимо", - сказав Конте пізно вночі.

Він також заявив, що всім, у кого виявлена температура понад 37,5 градусів та респіраторні інфекції, настійно рекомендується залишатися вдома.

За останніми даними, кількість інфікованих в Італії досягла 5883 випадків, 233 людини померли, 589 – вилікувалися.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
Усі новини...
Реклама: