16 млн людей на карантині: Італія закрила Ломбардію і ще 14 провінцій

Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте заявив, що щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Обмеження стосуються Ломбардії та 14 провінцій у регіонах Венето, Емілія Романья, П'ємонт, Марке, які найбільше уражені коронавірусною інфекцією.

До початку квітня призупинено проведення весіль та похоронів (мається на увазі присутність багатьох людей на похоронах), а також релігійні та культурні заходи.

Кінотеатри, нічні клуби, спортзали, басейни, музеї та гірськолижні курорти закриті. Ресторани та кафе можуть відкриватися між 06:00 та 18:00, але клієнти повинні сидіти не менше метра один від одного.

Людям сказали залишатися вдома якнайбільше часу, а тим, хто порушує карантин, може загрожувати три місяці в'язниці.

Заходи стосуються всієї Ломбардії і районів Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро і Урбіно, Алессандрія, Асті, Новара, Вербано-Кузо-Оссола, Верчеллі, Падуя, Тревізо і Венеція.

За даними Corriera dela Serra, прем’єр пояснив, що це не "абсолютна заборона", "все не зупиняється", поїзди та літаки не зупиняються: можна буде переміщатися на роботу або з надзвичайних ситуацій та за станом здоров'я.

Але поліція зможе зупинити громадян і запитати їх, чому вони переїжджають з території, де збільшення випадків зараження призвели до введення надзвичайних заходів.

"Я беру на себе політичну відповідальність за рішення, які приймаються в ці години: Ми це зробимо", - сказав Конте пізно вночі.

Він також заявив, що всім, у кого виявлена температура понад 37,5 градусів та респіраторні інфекції, настійно рекомендується залишатися вдома.

За останніми даними, кількість інфікованих в Італії досягла 5883 випадків, 233 людини померли, 589 – вилікувалися.