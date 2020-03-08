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Громадяни України були в літаку, яким летіла до Кишинева хвора на коронавірус

Неділя, 8 березня 2020, 10:02
Громадяни України були в літаку, яким летіла до Кишинева хвора на коронавірус

Влада Молдови визначила 45 пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, які перебували в салоні літака в безпосередній близькості від жінки, у якої виявлено коронавірус нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну повідомила, що серед цих пасажирів були громадяни України, але не назвала їхню кількість.

За її словами, влада зв'язалася з пасажирами, які перебувають в зоні високого ризику інфікування. Їх поінформували про необхідність карантину в домашніх умовах протягом 14 днів.

Думбревяну повідомила, що жінка, у якої підтверджений діагноз коронавірусу нового типу, перебуває у стабільно важкому стані. У неї двостороння бронхопневмонія. Стан також ускладнено цукровим діабетом і низкою супутніх захворювань.

Думбревяну розповіла, що жінка в Італії звернулася до лікарні ще 29 лютого з високою температурою. Станом на 4 березня у неї з'явився кашель і стан погіршився, вона проходила курс лікування антибіотиками.

Через кілька днів вона, попри поганий стан здоров'я, покинула лікарню і взяла квиток на літак в Молдову. При цьому жінка не повідомила ні прикордонників, ні бортпровідників про свій стан.

Прем'єрміністр Молдови Іон Кіку назвав таку поведінку безвідповідальною.

Теми: коронавірусМолдова
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