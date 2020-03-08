Прем'єр Чехії: Італія має заборонити громадянам їздити до Європи

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш вважає, що Італія повинна заборонити всім своїм громадянам їздити в Європу, щоб приборкати спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Італія повинна заборонити всім своїм громадянам виїжджати в Європу, тому що ми не можемо видати таке розпорядження в Шенгені", - сказав Бабіш.

Чеська Республіка повідомила про 26 підтверджених випадків коронавірусної інфекції станом на вечір суботи, більшість з яких були пов'язані з особами, які подорожували з Італії або спілкувалися з кимось, хто був там.

Нагадаємо, уряд Італії закрив на карантин регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

За останніми даними, кількість інфікованих в Італії досягла 5883 випадків, 233 людини померли, 589 – вилікувалися.