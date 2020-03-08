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Українець намагався ввезти з Польщі більше півмільйона євро

Неділя, 8 березня 2020, 10:55
Українець намагався ввезти з Польщі більше півмільйона євро
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

37-річний громадянин України в ніч на неділю намагався незаконно ввезти з Польщі до України через автомобільний пункт пропуску "Угринів" 500 тисяч євро та близько 240 тисяч доларів США.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

 

Дослівно: "Під час здійснення прикордонно-митних процедур прикордонники помітили знервовану поведінку водія та прийняли рішення поглиблено оглянути мікроавтобус "Мерседес", яким їхав наш співвітчизник.

За результатами проведеного огляду, в салоні автівки та особистих речах чоловіка було виявлено декілька поліетиленових пакетів, в яких знаходилися 500 тисяч євро та близько 240 тисяч доларів США".

Українська правда

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Теми: Прикордонна службакордонгроші
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