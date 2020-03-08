Зеленський пожартував, що йому іноді хочеться вішати олігархів

Президент Володимир Зеленський зізнався, що іноді йому "дуже хочеться" вішати олігархів, але Україна обрала демократичний шлях.

Джерело: інтерв’ю Зеленського The Guardian, повну версію якого опублікувала в неділю пресслужба президента

Журналіст: А роль олігархів в Україні вже зрозуміли: просто просити грошей у них, вішати, стріляти?

Зеленський: Ну, ми не можемо, згідно з законом, вішати й стріляти. Це шлях. Ми вибираємо: або тоталітарний, або демократичний. Але якщо вибрали демократичний, то, звісно, вішати не можна. Хоча іноді дуже хочеться. Чому? Тому що так швидше.

Ми обираємо закон. Ми концептуально творимо демократичну державу, і для всіх повинні бути однакові правила, один закон. Але роль, якщо ви вже використали це слово, – то дуже хочеться, щоб ролі у них були не головні, а, як у кіно, епізодичні. Зі свого боку, вони розуміють, що я не злодій, і починають по-іншому поводитися.

Деталі: В опублікованому в суботу матеріалі The Guardian зазначалося, що після слів Зеленського про те, що йому іноді дуже хочеться вішати олігархів його прессекретар Юлія Мендель дещо занепокоєно зазначила: "Ми жартуємо". "Звичайно, ми жартуємо", - сказав Зеленський.

На питання, чи доречно, на його думку, олігарху Рінату Ахметову купувати новий будинок у Франції, коли на Донбасі війна, Зеленський відповів: "Звісно, недоречно".

Президент також стверджує, що олігарх Ігор Коломойський, з яким його пов'язували під час президентської кампанії, нічого від нього не очікує, не дзвонить йому і ні про що не питає.

Пряма мова: "Ні. Всі знають моє ставлення: я нікого нікуди не влаштовую. Ні на які державні підприємства. У мене є декілька людей, які зі мною працюють. Вони мої друзі, ми вчилися на юридичному факультеті або давно дружимо, я довіряю цим людям, але вони не мають стосунку до будь-яких підприємств і бюджетів".

Деталі: Зеленський також розповів, що в Україні йому зараз доводиться вирішувати дуже багато проблем.

Пряма мова: "Проблем більше, вони катастрофічні. Проблеми ж не виникають сьогодні, і їх треба вирішувати. Проблеми виникли багато років тому. Коли ми здобули незалежність, ми ще тоді повинні були вибрати собі модель, як жити... Потрібно було точно визначитися, і це найбільша проблема.

Тому багато економічних процесів – вони стагнували, тобто вони сьогодні кожного дня прориваються, вибачте, як прищ у 18-річного. Ти не знаєш, де, коли саме, як він з'явиться. Ти просто бігаєш, як на кораблі: всюди діри, і ти руками й ногами закриваєш це. Це те, в чому ми зараз живемо. Ми закриваємо діри".

Деталі: На репліку журналіста, що це схоже на корабель, який тоне, Зеленський відповів: "Але ми не тонемо. Ми не корабель, що тоне, але ми закриваємо діри".