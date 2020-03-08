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В Італії коронавірусом інфікований ще один глава регіону

Неділя, 8 березня 2020, 12:48
В Італії коронавірусом інфікований ще один глава регіону

Глава італійського регіону П'ємонт Альберто Чіріо здав позитивний результат на коронавірус, ставши другим регіональним президентом, інфікованим за останні 24 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RAI.

Чіріо заявив, що у нього немає симптомів хвороби, але тепер він буде перебувати вдома в ізоляції з дружиною і двома дітьми.

П'ємонт є четвертим найбільш постраждалим регіоном в Італії від спалаху коронавірусу, який стався минулого місяця.

У суботу стало відомо про те, що коронавірус виявили у глави регіону Лаціо Ніколи Дзингаретті.

За останніми даними кількість інфікованих в Італії перевищила 5000 осіб, померли 233 пацієнти.

Уряд Італії закрив на карантин регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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