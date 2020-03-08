В Італії коронавірусом інфікований ще один глава регіону

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Неділя, 8 березня 2020, 13:48

Глава італійського регіону П'ємонт Альберто Чіріо здав позитивний результат на коронавірус, ставши другим регіональним президентом, інфікованим за останні 24 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RAI.

Чіріо заявив, що у нього немає симптомів хвороби, але тепер він буде перебувати вдома в ізоляції з дружиною і двома дітьми.

П'ємонт є четвертим найбільш постраждалим регіоном в Італії від спалаху коронавірусу, який стався минулого місяця.

У суботу стало відомо про те, що коронавірус виявили у глави регіону Лаціо Ніколи Дзингаретті.

За останніми даними кількість інфікованих в Італії перевищила 5000 осіб, померли 233 пацієнти.

Уряд Італії закрив на карантин регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.

Теми: Італія коронавірус


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