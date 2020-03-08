За добу від коронавірусу в Ірані загинули 49 людей, усі рейси до країн Європи скасовано

В Ірані зафіксовано 49 нових смертей від коронавірусу протягом останньої доби, загальна кількість жертв COVID-19 в Ірані сягнула 194 осіб.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ірану

Деталі: За даними відомства, у країні підтверджено понад 6,5 тисячі випадків інфікування.

Влада країни закликала іранців уникати подорожей по країні і залишатися за можливості вдома.

Разом з тим IranAir - місцевий цивільний авіаперевізник - повідомив, що скасовує усі рейси до Європи через "обмеження, які накладає Європа з незрозумілих причин".

Що передувало:

Через коронавірус в Ірані померли кілька посадовців, зокрема радник верховного лідера і колишній посол у Ватикані. У частини чиновників виявили інфікування вірусом, зокрема у віцепрезидента, заступника міністра охорони здоров'я і у понад 20 членів парламенту.

В рамках боротьби з коронавірусом влада країни закрила школи й університети та заборонила проведення масштабних культурних і спортивних подій, а також зменшила кількість робочих годин.