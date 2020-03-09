У Сирії в ДТП за участю бензовоза, двох автобусів та 15 авто загинули 32 особи, 77 дістали поранення.

Джерело: САНА

Дослівно: "На трасі Дамаск - Хомс у районі мосту Аль-Багдад 32 людини загинули і ще 77 отримали поранення в результаті зіткнення бензовоза з пасажирськими автобусами й автомобілями".

Деталі: Міністр внутрішніх справ Сирії Мухаммада Халіда Ар-Рахмуна повідомив, що причиною ДТП стала несправність гальм бензовоза. Водій вантажівки втратив контроль над керуванням, врізався в пасажирські автобуси та протаранив ще 15 легкових автомобілів.

Губернатор провінції Дамаск Аляа Ібрагім повідомив, що всі загиблі і поранені були доставлені в лікарні Дамаска.