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ДТП за участю бензовоза і двох автобусів у Сирії: 32 загиблих, понад 70 поранених

Понеділок, 9 березня 2020, 02:20
Sham FM

У Сирії в ДТП за участю бензовоза, двох автобусів та 15 авто загинули 32 особи, 77 дістали поранення.

Джерело: САНА

Дослівно: "На трасі Дамаск - Хомс у районі мосту Аль-Багдад 32 людини загинули і ще 77 отримали поранення в результаті зіткнення бензовоза з пасажирськими автобусами й автомобілями".

Деталі: Міністр внутрішніх справ Сирії Мухаммада Халіда Ар-Рахмуна повідомив, що  причиною ДТП стала несправність гальм бензовоза. Водій вантажівки втратив контроль над керуванням, врізався в пасажирські автобуси та протаранив ще 15 легкових автомобілів.

Губернатор провінції Дамаск Аляа Ібрагім повідомив, що всі загиблі і поранені були доставлені в лікарні Дамаска.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяДТП
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