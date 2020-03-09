Північна Корея запустила ракети у бік Японії

КНДР провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря.

Джерело: агентство Yonhap

Деталі: За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетіли близько 200 км.

Берегова охорона рекомендувала суднам, що знаходяться в Японському морі проявляти обережність.

Дослівно: "Наші військові дотримуються готовності на випадок подальших запусків і спостерігають на регіоном".