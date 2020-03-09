Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Північна Корея запустила ракети у бік Японії

Понеділок, 9 березня 2020, 02:42
Північна Корея запустила ракети у бік Японії

КНДР провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря. 

Джерело: агентство Yonhap

Деталі: За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетіли близько 200 км.

Берегова охорона рекомендувала суднам, що знаходяться в Японському морі проявляти обережність.

Дослівно: "Наші військові дотримуються готовності на випадок подальших запусків і спостерігають на регіоном".

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРЯпонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
КНДР
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Останні новини
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
Усі новини...
Реклама: