Північна Корея запустила ракети у бік Японії
Понеділок, 9 березня 2020, 02:42
КНДР провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря.
Джерело: агентство Yonhap
Деталі: За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетіли близько 200 км.
Берегова охорона рекомендувала суднам, що знаходяться в Японському морі проявляти обережність.
Дослівно: "Наші військові дотримуються готовності на випадок подальших запусків і спостерігають на регіоном".