На прем'єра Судану скоїли замах: намагалися підірвати в авто

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук пережив спробу замаху: главу уряду намагалися підірвати за допомогою бомби, закладеної в автомобіль.

Джерело: Al Arabiya з посиланням на державні ЗМІ і джерела в уряді

Деталі: Спроба замаху була здійснена у понеділок в столиці країни Хартумі. Повідомляється, що автомобіль, наповнений вибухівкою, атакував колону машин з супроводу Хамдука. Відповідальність за замах наразі не взяв на себе ніхто.

Дослівно: "Хамдук був переміщений в безпечне місце. Його сім'я підтвердила, що після вибуху, націленого на його конвой, він перебуває у безпеці", - повідомили місцеві ЗМІ.

Деталі: Хамдук був призначений прем'єр-міністром у серпні 2019 року, після того, як в результаті протестів президент Судану Омар аль-Башир був відсторонений від посади і замінений перехідним урядом з військових генералів та цивільних осіб до наступних виборів президента, що призначено на 2022 рік.

Police are seen at the scene where #Sudan's Prime Minister Abdullah Hamdok survived an attempted assassination in Khartoum.https://t.co/cnMbqqySNY pic.twitter.com/nFLETq8yNU