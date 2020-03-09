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На прем'єра Судану скоїли замах: намагалися підірвати в авто

Понеділок, 9 березня 2020, 10:16
На прем'єра Судану скоїли замах: намагалися підірвати в авто

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук пережив спробу замаху: главу уряду намагалися підірвати за допомогою бомби, закладеної в автомобіль.

Джерело: Al Arabiya з посиланням на державні ЗМІ і джерела в уряді

Деталі: Спроба замаху була здійснена у понеділок в столиці країни Хартумі. Повідомляється, що автомобіль, наповнений вибухівкою, атакував колону машин з супроводу Хамдука. Відповідальність за замах наразі не взяв на себе ніхто.

Дослівно: "Хамдук був переміщений в безпечне місце. Його сім'я підтвердила, що після вибуху, націленого на його конвой, він перебуває у безпеці", - повідомили місцеві ЗМІ.

Деталі: Хамдук був призначений прем'єр-міністром у серпні 2019 року, після того, як в результаті протестів президент Судану Омар аль-Башир був відсторонений від посади і замінений перехідним урядом з військових генералів та цивільних осіб до наступних виборів президента, що призначено на 2022 рік. 

 
фото Al Arabiya

Українська правда

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Теми: прем'єрвибух
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