У Білорусі - три нових випадки коронавірусу. Місія МВФ скасувала візит до країни

У Білорусі зафіксовано ще три випадки інфікування коронавірусом, візит місії Міжнародного валютного фонду до країни перенесено на невизначений термін.

Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на міністра охорони здоров'я Білорусі Володимира Караніка та повідомлення представництва МВФ

Дослівно: "Троє пацієнтів показали позитивний результат РНК коронавірусу ... Йдеться про контакти першого рівня - людей, котрі безпосередньо контактували з уже хворими, які на період карантину були поміщені до медичних закладів і там проходили обстеження".

"Якщо їх повторні тести дадуть позитивний результат, то ми зможемо говорити про те, що кількість хворих у Білорусі сягнула 9 осіб. Поки що ми очікуємо підтвердження результату їхніх аналізів".

У місії МВФ у свою чергу зазначили, що візит місії перенесено на невизначений термін через ситуацію з коронавірусом у світі.

Дослівно: "Місія переноситься на невизначений термін. Це пов'язано з обмеженнями на переміщення співробітників фонду, які введено у зв'язку з ситуацією навколо коронавірусу у світі".

Деталі: Планувалося, що традиційна оглядова місія в рамках ст. IV Статуту МВФ працюватиме в Мінську 19-30 березня.