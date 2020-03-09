У вівторок в Україні все ще пануватиме туман

10 березня вночі та вранці у більшості регіонів України очікується туман з видимістю 200-500 м.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС, синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Через прогноз синоптиків I рівень небезпечності оголошено у північних, західних, більшості центральних та Одеській областях.

Також 10 березня у високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Пряма мова Діденко: "Завтра буде сухо практично в усіх областях України, а ось у середу прийде атмосферний фронт з дощами. 10 березня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається".

Температура повітря буде високою на Півдні, у Центрі та на Сході, +12...+18. Свіжіше повітря огорне північ, +9...+13. На Заході передбачається справжня березнева прохолода: +7...+12.

У Києві 10 березня без опадів, температура близько +13. 11 березня до столиці прийде атмосферний фронт, задощить, посвіжіє до +10, посилиться вітер".