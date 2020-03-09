У Запоріжжі померла дитина, на яку в парку впала 200-кг скульптура

У Запоріжжі у лікарні померла 10-річна дівчинка, на яку в парку "Дубовий Гай" у неділю впала 200-кілограмова скульптура.

Джерело: пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвик у коментарі Укрінформу, директор парку Олег Комаренко у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Людвик: "За попередньою інформацією, дитина залізла на скульптуру, яка була не закріплена. Дерев'яна конструкція впала на дівчину.

Поліція розпочала розслідування за двома статтями 367 та 115 Кримінального кодексу України".

Деталі: Трагедія сталася у комунальному парку "Дубовий Гай" 8 березня. Дитину госпіталізували до обласної лікарні, вона була непритомна.

Директор комунального підприємства "ЦПКіВ "Дубовий гай" Олег Комаренко розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що скульптура, яка впала на дитину, була демонтована ще 5 березня, оскільки хиталася, після чого лежала на землі в очікуванні переміщення на господарський двір.

Пряма мова Комаренка: "Як демонтована статуя знову там опинилася – у нас є відео за всі ці дні, і там видно, що якась група з 5-6 чоловік цю статую поставила, грубо кажучи, на попа. Слідство вилучило всі ці відеозаписи. Те, що демонтовану статую повернули на майданчик, наші співробітники не помітили. Скульптури не були на балансі парку. Прибрали статую – а вона з'являється, і чому дівчинка на неї стрибнула: я думаю, що це нещасний випадок".

Деталі: Комаренко також повідомив, що, судячи з наявного в парку відео з камер відеоспостереження, 8 березня о 14:10 двоє дівчаток, батьки яких сиділи і святкували в кафе на відстані близько 150 метрів, прибігли на майданчик, одна полізла на дерево, інша на статую, і статуя впала.

У парку повідомили, що ряд дерев'яних скульптур було встановлено в парку "Дубовий гай" в 2013 році після проведення в ньому фестивалю дерев'яної скульптури.