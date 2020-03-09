Румунія призупинила авіасполучення з Італією

Усі рейси між Румунією та Італією припинені між 9 та 23 березня через спалах коронавірусу, заявив міністр внутрішніх справ Марчел Вела в неділю, 8 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

"Призупинення всіх рейсів до та з Італії в усіх аеропортах країни затверджено починаючи з 9 березня з 12:00 до 23 березня 12:00", - сказав Вела.

Громадяни Румунії, які прибувають з Італії, Китаю, Ірану та Південної Кореї через наземні прикордонні пункти, в'їжджатимуть в країну лише після примусового карантину.

Тих, хто повертається в країну, змусять підписати декларацію про те, що вони не приїхали з карантинної зони, їм загрожуватиме відповідальність, якщо буде доведено протилежне.