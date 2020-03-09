Польща запроваджує санітарний контроль на кордоні з Україною

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Понеділок, 9 березня 2020, 19:23

Польща з 10 березня запровадить санітарний контроль на кордоні не лише з Німеччиною і Чехією, а й з усіма іншими сусідніми державами, зокрема з Україною.

Джерело: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага на пресконференції у понеділок, повідомляє Укрінформ

Пряма мова Камінського: "Від завтра усілякі медичні і санітарні процедури буде запроваджено на 100% наших зовнішніх кордонів, тобто з Україною, Білоруссю та Росією".

Деталі: Він зауважив, що наразі санітарний контроль запроваджено у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Німеччиною і в одному – на межі з Чехією. Ці пункти обрані тому, що саме через них рейсові автобуси перетинають польський кордон.

За словами міністра, санітарно-епідеміологічний контроль здійснюватиметься цілодобово в "усіх автобусах, мініавтобусах, усіх транспортних засобах, які перевозять значну кількість людей".

Водночас, голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага уточнив, що з понеділка санітарний контроль запроваджується у пунктах: "Колбасково", "Свєцко", "Ольшина", "Єндриховіце" і "Гожичкі".

Він пояснив, що в межах контролю усім пасажирам та водію вимірюватиметься температура, потім перевірятиметься карта подорожуючого, яку кожний має заповнити польською або англійською мовами. У разі підозри на зараження коронавірусом транспортний засіб, в якому подорожувала особа, буде відокремлено від інших автомобілів.

Прага зазначив, що зовнішній кордон ЄС з Україною, Білоруссю та Росією щодня перетинає близько 140 тисяч осіб.

На цей час у Польщі підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом, одна особа перебуває у тяжкому стані. У вівторок президент Польщі скликає засідання Ради національної безпеки для розгляду питання боротьби з коронавірусом.

Українська правда
Теми: Польща коронавірус кордон


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