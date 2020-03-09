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Молдова заборонить в'їзд іноземцям, які прилітають із "заражених" країн

Понеділок, 9 березня 2020, 20:08
Йон Кіку

Молдова з 10 березня заборонить в'їзд іноземців, які прилітають до Молдови літаком із країн, де зафіксовані випадки коронавірусу COVID-19.

Джерело: прем'єрміністр країни Йон Кіку у коментарі NewsMaker

Пряма мова: "З завтрашнього дня ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт лише громадян Молдови. Ми не можемо повністю заборонити польоти з цих країн. Якщо зробимо це, люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах у ще гіршому стані".

"Це наші люди, і ми зобов'язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко".

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Теми: Молдовакоронавірусавіа
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