Молдова заборонить в'їзд іноземцям, які прилітають із "заражених" країн
Молдова з 10 березня заборонить в'їзд іноземців, які прилітають до Молдови літаком із країн, де зафіксовані випадки коронавірусу COVID-19.
Джерело: прем'єрміністр країни Йон Кіку у коментарі NewsMaker
Пряма мова: "З завтрашнього дня ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт лише громадян Молдови. Ми не можемо повністю заборонити польоти з цих країн. Якщо зробимо це, люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах у ще гіршому стані".
"Це наші люди, і ми зобов'язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко".
Передісторія:
- У Молдові перший випадок коронавірусу 7 березня виявили у 48-річної жінки, яка повернулась літаком з Мілана.
- У літаку, яким жінка прибула з Мілана до Молдови, були також громадяни України.