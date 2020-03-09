Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону

7653 перегляди
Понеділок, 9 березня 2020, 21:37
Біньямін Нетаньяху

Ізраїль в рамках боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 вводить 14-денну ізоляцію для всіх, хто приїжджає до країни з-за кордону.

Джерело: прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні в понеділок, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить в 14-денну ізоляцію".

"Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров'я, і ​​громадська охорона здоров'я на першому місці".

Деталі: Рішення набуває чинності негайно для ізраїльтян, які повертаються до країни. З четверга всі іноземці, які бажають в'їхати до Ізраїлю, повинні будуть довести, що у них є засоби для самостійного карантину.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що цей захід означатиме карантин для 300 тисяч громадян у країні з населенням близько 9 мільйонів людей. Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Ізраїлі в даний час зареєстровано 42 підтверджених випадки коронавірусу.

Українська правда
Теми: Ізраїль коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: Ізраїль включив до "карантинного списку" ще 5 країн 5 березня 2020, 00:20
Ізраїль обстріляли із сектора Гази  24 лютого 2020, 00:24
У трьох пасажирів Diamond Princess виявили COVID-19 після повернення додому 24 лютого 2020, 00:00
Усі новини
Головні новини
Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону
Тепер коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС
Левін затягує рішення про екстрадицію – Трепак
Польща запроваджує санітарний контроль на кордоні з Україною
Усі новини
Пояснюємо

Проблеми з сексом та депресія. Чи є між ними взаємозв'язок

подкаст

Як часто у зайвих кілограмах винні наші гормони? Пояснює ендокринолог

соціум

Опіка ангела. Як в Україні працюють з батьками, які поховали немовлят