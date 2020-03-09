Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону

Ізраїль в рамках боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 вводить 14-денну ізоляцію для всіх, хто приїжджає до країни з-за кордону.

Джерело: прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні в понеділок, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить в 14-денну ізоляцію".

"Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров'я, і ​​громадська охорона здоров'я на першому місці".

Деталі: Рішення набуває чинності негайно для ізраїльтян, які повертаються до країни. З четверга всі іноземці, які бажають в'їхати до Ізраїлю, повинні будуть довести, що у них є засоби для самостійного карантину.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що цей захід означатиме карантин для 300 тисяч громадян у країні з населенням близько 9 мільйонів людей. Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Ізраїлі в даний час зареєстровано 42 підтверджених випадки коронавірусу.