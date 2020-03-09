Зеленський: Ми воюємо за нашу культуру

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Понеділок, 9 березня 2020, 21:50
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна зараз воює, в тому числі, за свою культуру.

Джерело: Зеленський на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Президент нагадав слова Вінстона Черчилля, коли під час Другої світової війни один з міністрів запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури.

Пряма мова: "На це Вінстон Черчилль відповів: "А за що ми тоді воюємо?" Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ".

Деталі: Згідно з указом президента, лауреатами премії стали виконавці гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська за музичний альбом "Шлях".

Фотохудожник Олександр Глядєлов отримав премію за мистецький проект "Карусель", а поетеса Маріанна Кіяновська – за книгу поезій "Бабин Яр. Голосами".

Також премію присуджено журналістці Євгенії Подобній за книгу "Дівчата зрізають коси" та письменникові Тарасу Прохаську за книгу есеїв "Так, але...".

Премію також отримали режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко за оперу-реквієм "ЙОВ" ("IYOV").

Українська правда
Теми: Зеленський культура війна


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