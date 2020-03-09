Загроза пандемії коронавірусу дуже реальна – ВООЗ

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Понеділок, 9 березня 2020, 22:38

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що загроза пандемії коронавірусу COVID-19 "дуже реальна".

Джерело: заява Гебрейєсуса, опублікована на сайті ВООЗ у понеділок

Пряма мова: "Тепер, коли вірус виявлений у багатьох країнах, загроза пандемії стала дуже реальною.

Але це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати".

"Велика перевага, яку ми маємо, полягає в тому, що рішення, які ми всі приймаємо – як уряди, підприємства, спільноти, сім'ї та окремі особи – можуть впливати на траєкторію цієї епідемії.

Ми повинні пам'ятати, що рішучими діями на ранньому етапі ми можемо уповільнити поширення вірусу і запобігти зараженню. Серед інфікованих більшість вилікується".

Деталі: Глава ВООЗ підкреслив, що епідемія коронавірусу нерівномірна. За його словами, різні країни перебувають у різному становищі, що вимагає індивідуального підходу.

Довідка: Варто зазначити, що термін "пандемія" має кілька визначень і не має чітких критеріїв. ВООЗ називає пандемією поширення нового захворювання у світових масштабах.

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія здоров'я


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