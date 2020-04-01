Lamborghini почала виробляти медичні маски

Італійська компанія Automobili Lamborghini почала виробляти захисні маски через пандемію COVID-19.

Джерело: сайт компанії

Деталі: У Lamborghini переобладнали частину заводу в Сант-Агата-Болоньєзе, щоб виготовляти хірургічні маски для лікарні в Болоньї, яка бере участь в боротьбі з пандемією коронавіруса.

Пряма мова президента компанії Стефано Доменікалі: "У екстреній ситуації що ми вважаємо, що зобов'язані внести конкретний внесок у загальну справу. Ми переможемо в цій битві разом, працюючи разом, підтримуючи тих, хто знаходиться на передньому краї боротьби з цією пандемією кожен день".

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