Коронавірус - це найгірша криза у світі з часів Другої світової війни — ООН

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Середа, 1 квітня 2020, 06:25

Світ стикається з найскладнішою кризою після Другої світової війни, попереджає генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес. 

Джерело: BBC

Деталі: За його словами, пандемія загрожує кожній країні і, ймовірно, призведе до найбільшого спаду в недавньому минулому світі.

Передісторія: 

  • У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.

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Теми: ООН коронавірус


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