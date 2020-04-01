Коронавірус забрав життя актора із "Зоряних воєн" Ендрю Джека
Британський актор Ендрю Джек помер від коронавірусу 31 березня.
Джерело: американський актор і продюсер Грег Грюнберг у Twitter, "Укрінформ"
Деталі: Ендрю Джек на 76 році життя помер у лікарні міста Черсті, що в Британії. Це сталося через ускладнення, викликані коронавірусом.
Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF— GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020
Дружина актора перебуває на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.
Джек працював із акторами діалект-тренером, проте в деяких фільмах знімався й сам. Зокрема він грав різні ролі в медіафраншизі "Зоряні війни", а також у романтичній комедії "Кейт і Лео".
Нагадаємо: Раніше коронавірусом заразилися актори Том Хенкс разом із дружиною Ритою Вілсон і "дівчина Джеймса Бонда" Ольга Куриленко – вони вже одужали.