Коронавірус забрав життя актора із "Зоряних воєн" Ендрю Джека

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Середа, 1 квітня 2020, 08:35

Британський актор Ендрю Джек помер від коронавірусу 31 березня.

Джерело: американський актор і продюсер Грег Грюнберг у Twitter, "Укрінформ"

Деталі: Ендрю Джек на 76 році життя помер у лікарні міста Черсті, що в Британії. Це сталося через ускладнення, викликані коронавірусом.

Дружина актора перебуває на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Джек працював із акторами діалект-тренером, проте в деяких фільмах знімався й сам. Зокрема він грав різні ролі в медіафраншизі "Зоряні війни", а також у романтичній комедії "Кейт і Лео".

Нагадаємо: Раніше коронавірусом заразилися актори Том Хенкс разом із дружиною Ритою Вілсон і "дівчина Джеймса Бонда" Ольга Куриленко – вони вже одужали.

Теми: коронавірус Велика Британія


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