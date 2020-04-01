Встигнути до Путіна: Парад 9 травня у Мінську пройде ввечері

Парад до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні пройде в Мінську 9 травня у вечірній час через рішення президента Олександра Лукашенка відвідати в першій половині дня парад у Москві.

Джерело: АФН.by з посиланням на заступника міністра оборони Білорусі Сергія Потапенка

Пряма мова: "Парад планується провести у вечірній час в традиційному форматі – за участю повітряного ешелону, механізованої і пішої колон. Тривалість проведення параду до 60 хвилин".

Деталі: За його словами, в складі пішої колони параду пройдуть 20 білоруських парадних розрахунків і по одному з Росії і Китаю.

У складі механізованої колони планується участь 185 одиниць техніки в складі 18 парадних розрахунків, включаючи БТР-82А і ракетні комплекси "Іскандер".

Також у параді планують задіяти 42 літаки та гелікоптери.