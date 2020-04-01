Підконтрольний Росії голова анексованого Криму Сергій Аксьонов вважає, що карантинні заходи через загрозу поширення коронавірусу продовжать ще на тиждень.

Джерело: Аксьонов на засіданні оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції 1 квітня, "Крим.Реаліі"

Пряма мова: "Ми очікуємо рішення федеральної влади з приводу наступного тижня. Я так відчуваю, що швидше за все режим (карантинний – ред.) буде продовжено ще на тиждень. Поки все до цього йде, тому думаю, треба готується до карантинних заходів і на весь наступний тиждень теж".

Деталі: До цього Аксьонов повідомив, що на Керченському мосту опівночі встановлять блокпост.

31 березня було встановлено блокпости на в'їзді в Севастополь.

За останніми даними, в анексованому Росією Криму вже зареєстровано 16 випадків захворювання COVID-19. 14 із них привезені, два випадки – місцеві. У Севастополі – 5 випадків зараження коронавірусом.

У підконтрольному Росії МОЗ Криму 1 квітня повідомили, що під медичним наглядом перебувають 2902 людини. Під динамічним наглядом – 2826. За добу додалося під медичний нагляд 196 осіб, виписалися 126 осіб.

У стаціонарах – 66 осіб. За добу надійшло шестеро, виписано – четверо. У обсерваторі – 13 осіб.

У Севастополі станом на 1 квітня під наглядом за місцем проживання перебуває 1481 осіб, в інфекційній лікарні – 31 пацієнт