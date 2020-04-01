Половина українців не проти надзвичайного стану, більшість за комендантську годину

Майже половина опитаних українців підтримали б запровадження надзвичайного стану у зв'язку з епідемією коронавірусу, ще більше громадян не заперечували б проти запровадження комендантської години.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Згідно з опитуванням, думки респондентів про можливе запровадження надзвичайного стану в Україні розділилися: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні.

При цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.

71% - не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста і області.

65% - не проти можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляду.

58% - не заперечували б проти можливого оголошення комендантської години в містах.

У той же час, щодо права держави примусово вилучати майно у юридичних і фізичних осіб в умовах надзвичайного стану абсолютна більшість (80%) висловилися проти. Цей захід підтримує тільки 14% опитаних.