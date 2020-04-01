В Дніпрі закриють на карантин парки і заборонять ремонти в багатоквартирних будинках

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Середа, 1 квітня 2020, 13:12

Влада Дніпра з 3 квітня закриє всі парки в місті і заборонить ремонти у багатоквартирних будинках.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов в ефірі телеканалу "Україна-24"

Деталі: За словами Філатова, з потеплінням люди все частіше стали виходити з самоізоляції. У зв'язку з цим із п'ятниці 3 квітня в Дніпрі закривають громадські місця, парки. Мер зазначає, що жителі міста сприймають це погано, не розуміють, але влада веде роз'яснювальну роботу.

Філатов повідомив, що тільки за минулу добу Нацполіція і муніципальна варта оштрафували на 17 тисяч грн 5 злісних порушників карантину.

Також комісія департаменту попередження надзвичайних ситуацій в Дніпрі прийняла рішення заборонити в багатоквартирних будинках ремонти. Новобудов це не торкнеться.

Пряма мова: "Ненормально, коли люди сидять на карантині, а їм у відповідь стукають молотками і перфораторами. Доведеться потерпіти".

Деталі: Щодо майбутніх великодніх свят Філатов повідомив, що влада веде переговори з кожним храмом і просить скласти списки парафіян, які дійсно відвідують церкву постійно сповідаються та причащаються.

Силами мерії планують розвозити таким мирянам продуктові великодні набори, які централізовано освятять батюшки.

За словами мера, до свята (19 квітня) є ще час, щоб переконати всіх священнослужителів піти назустріч владі.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Дніпро карантин


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