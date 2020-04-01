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Коронавірус: Аваков пропонує допомогти Італії спиртом

Середа, 1 квітня 2020, 14:00
Коронавірус: Аваков пропонує допомогти Італії спиртом

Українська влада обговорює можливість допомоги Італії, яка чи не найбільше страждає від епідемії коронавірусу в Європі.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На селекторній нараді у президента Володимира Зеленського міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.

Пряма мова Зеленського: "Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії".

Додатково: Зазначається, що голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.

Нагадаємо: Від початку епідемії в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом. За минулу добу у зв’язку з коронавірусом в Італії померли 837 людей - загальна кількість жертв пандемії склала 12 428 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірусІталія
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